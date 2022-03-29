Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi - Haberler

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Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

Kazakistan'dan Ukrayna'ya ikinci kez temel ihtiyaçlardan oluşan 17,5 tonluk insani yardım gönderildi.

Kazakistan'dan Ukrayna'ya ikinci kez temel ihtiyaçlardan oluşan 17,5 tonluk insani yardım gönderildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan İçişleri Bakanlığına ait İl-76 tipi uçak Almatı'dan havalandı.

Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan 17,5 ton ağırlığındaki insani yardım, Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Böylece Ukrayna halkına ikinci kez insani yardım gönderen Kazakistan, daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla 28,2 ton değerinde tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan, Telegram, Ukrayna, Uçak, Güncel, Haberler

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