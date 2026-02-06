Haberler

Kazakistan ve Rusya, İşim-Astana Doğalgaz Boru Hattını 2030'da Hizmete Alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın kuzey bölgelerine doğalgaz tedarik etmek için inşa edilen İşim-Astana boru hattı, 1 Ocak 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje, Kazakistan ile Rusya arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde hayata geçirilecek.

ALMATI, 6 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan'ın kuzey bölgelerine doğalgaz tedariki sağlamak amacıyla inşa edilen İşim- Astana ana doğalgaz boru hattının 1 Ocak 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje, Kazakistan ile Rusya arasında 2023'te varılan stratejik işbirliği anlaşması ile Ekim 2025'te imzalanan mutabakat zaptına dayanıyor.

Kazakistan'ın Rusya Büyükelçisi Dauren Abayev, perşembe günü Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'da yayımlanan makalesinde, boru hattı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasının Kazakistan'ın kuzey bölgelerine doğalgaz tedariki açısından "önemli" olduğunu vurguladı.

Boru hattının devreye girmesinin Orta Asya'da bölgesel istikrarı ve enerji güvenliğini güçlendireceğini belirten Abayev, bunun aynı zamanda Kazakistan'ın doğalgaz iletim altyapısının genişletilmesine ve modernleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise yeni boru hattının kapasitesinin yıllık 45 milyar metreküpe ulaşmasının öngörüldüğünü, bu miktarın 10 milyar metreküpünün ise Kazakistan'ın kuzeydoğu bölgelerinin doğalgaz şebekesine dahil edilmesi için planlandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı