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Kazakistan'ın ihracatı yılın ilk yarısında %8,6 arttı

Kazakistan'ın ihracatı yılın ilk yarısında %8,6 arttı
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Kazakistan'ın ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 artışla 40,3 milyar dolara ulaştı. İthalat %5,4 artarak 31,5 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 71,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye, Fransa, Özbekistan ve Almanya'ya yapılan ihracatta önemli artışlar kaydedilirken, bakır ve bakır ürünleri ihracatı %58, bakır cevheri ve konsantreleri ihracatı ise %43 arttı.

ALMATI, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan'ın ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 40,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ithalat, yüzde 5,4 artarak 31,5 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret hacmi de 71,8 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada, Türkiye'ye yapılan ihracatın yüzde 94,3, Fransa'ya yapılan ihracatın yüzde 45,2, Özbekistan'a yapılan ihracatın yüzde 39,5 ve Almanya'ya yapılan ihracatın ise yaklaşık yüzde 10 arttığı belirtildi.

Bakır ve bakır ürünleri ihracatı yüzde 58 artarak 2,84 milyar dolara, bakır cevheri ve konsantreleri ihracatı ise yüzde 43 artışla 2,05 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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