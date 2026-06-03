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Kazakistan ile GKRY arasında 5 işbirliği belgesi imzalandı

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Kazakistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), dijitalleşme, siber güvenlik, uzay, kültür, eğitim ve yatırım gibi alanlarda 5 işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rum liderine Dostluk Nişanı takdim etti.

Kazakistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik, uzay faaliyetleri, kültür, eğitim, bilim, spor ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüştü.

Heyetler arası görüşmelerin de ardından Tokayev, Rum liderine, Dostluk Nişanı takdim etti.

Tokayev, ziyaretin ikili ilişkiler açısından "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savundu.

Basın toplantısındaki konuşmasında da Tokayev, GKRY için "Kazakistan'ın Avrupa'daki güvenilir ve önemli ortaklarından biri." ifadesini kullandı.

Tokayev taraflar arasında lojistik, finans, turizm ve dijital teknolojilerin gelecek dönemde işbirliğinin öncelikli alanları olacağını ifade ederek "Orta Koridor kapsamında Kazakistan'ın kara ulaşım altyapısı ile Kıbrıs'ın denizcilik altyapısının etkin şekilde entegre edilmesi için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bu adım, Orta Asya, Hazar bölgesi ve Akdeniz arasında yeni ve çok yönlü bir lojistik sistem oluşturacaktır." dedi.

GKRY lideri Hristodulidis de imzalanan mutabakat zabıtlarının yükseköğretim, bilimsel araştırmalar, kültür, spor, inovasyon ve dijital yönetim gibi alanlarda iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Görüşmelerin ardından taraflar, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik, uzay faaliyetleri, kültür, eğitim, bilim, spor ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği belgesi imzaladı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
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