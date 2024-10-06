Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'da Nükleer Enerji Santrali İçin Referandum Yapılıyor

Kazakistan'da Nükleer Enerji Santrali İçin Referandum Yapılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da halk, ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceğine dair karar vermek üzere sandık başına gidiyor. Referandumda 12 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Kazakistan'da halk, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşası için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Toplamda 10 bin 323 sandığın kurulduğu ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'den itibaren sürüyor.

Oy verme işlemi aynı zamanda Kazakistan'ın 59 ülkedeki temsilciliklerinde de yapılıyor.

Ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmenin referandumda oy kullanması bekleniyor.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını veriyor.

Referandumu, Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu başta olmak üzere 4 uluslararası örgütten 102, 30 ülkeden de 75 yabancı gözlemci takip ediyor.

"Devlet, halkın kararına göre hareket edecektir"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de referandumda oyunu kullandı.

Başkent Astana'daki 211 numaralı sandıkta oyunu kullanan Tokayev, ardından basın mensuplarına konuştu.

Tokayev, bugünün ülke tarihine geçeceğini belirterek, "Ülkemizde nükleer enerji santrali olacak mı olmayacak mı seçimini vatandaşlarımız yapacak. Referandum, doğrudan demokrasinin çok etkili bir mekanizmasıdır. Devlet, halkın kararına göre hareket edecektir." dedi.

Referandumda halkın desteğinin alınması durumunda Kazakistan'da ilk nükleer enerji santralinin inşasını kimin üstleneceği sorusunu da yanıtlayan Tokayev, "Bu konudaki şahsi vizyonum, Kazakistan'da en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun çalışması gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Referandumda oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kazakistan Politika Ekonomi Güncel Enerji Çevre

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay

 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title