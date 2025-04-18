Kazakistan'da Çin-Orta Asya İşbirliği Forumu

ALMATI, 18 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'da düzenlenen foruma katılan uzmanlar, Orta Asya ülkelerinin, ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için gelişmekte olan ülkelere model olan Çin ile işbirliğini derinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da çarşamba günü düzenlenen "Hong Ting Forumu: Çin Modernleşmesi ve Ortak Geleceğe Sahip Çin-Orta Asya Topluluğu" başlıklı foruma Orta Asya ülkeleri ve Çin'den hükümet, düşünce kuruluşları, medya ve işletmelerden temsilciler katıldı.

Forumda konuşan yabancı uzmanlar, Çin modernleşmesinin uygulanabilir ve istikrarlı bir yol olduğunu kanıtladığını ve Çin'in uygulamada geliştirdiği etkili bir yaklaşımı temsil ettiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin bağımsız olarak modernleşmeyi başarması için bir model olduğunu ve bunun Orta Asya ülkeleri için önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

Çin'in Almatı Başkonsolosu Jiang Wei yaptığı konuşmada Çin-Orta Asya işbirliğinin iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı fayda gibi geniş bir yol izlediğini ve bunun da Çin'in modernleşme kavramıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Jiang, Çin'in ortak kalkınma ve refaha ulaşmak için Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışmaya ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği yoluyla ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kuşak ve Yol işbirliğinin ve Çin-Orta Asya Zirve mekanizmasının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin görüşmelere 50'den fazla katılımcı bir araya gelerek ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşasına yeni bir ivme kazandırdı.

Hong Ting Forumu, Xinhua Haber Ajansı Avrasya Bölge Bürosu ve Çin'in Almatı Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Xinhua'nın Almatı Bürosu ve Kazakistan'ın Kuşak ve Yol Uzmanları ve Akademisyenleri Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlendi.