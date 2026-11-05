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Kazakistan 2026 sonuna kadar yaklaşık 200 yeni sanayi işletmesi açmayı planlıyor

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Kazakistan 2026 sonuna kadar yaklaşık 200 yeni sanayi işletmesi açmayı planlıyor
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Kazakistan, 2026 sonuna kadar toplam 1,7 trilyon tenge (3,76 milyar ABD doları) yatırımla yaklaşık 200 yeni sanayi işletmesini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ülkenin imalat sektörü yılın ilk 9 ayında yüzde 8,6 büyürken üretim değeri yaklaşık 24,2 trilyon tengeye ulaştı.

ALMATI, 5 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan, 2026 sonuna kadar toplam 1,7 trilyon tenge (3,76 milyar ABD doları) tutarında yatırımla yaklaşık 200 yeni sanayi işletmesini faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Kazinform Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, Başbakan Birinci Yardımcısı Nurlybek Nalibayev hükümet bilgilendirme toplantısında ülkenin imalat sektörünün yılın ilk 9 ayında yüzde 8,6 büyüdüğünü ve üretim değerinin yaklaşık 24,2 trilyon tengeye ulaştığını söyledi.

Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ise ülkenin mevcut üç petrol rafinerisini modernize ederek toplam işleme kapasitelerini 18 milyon tondan 27,7 milyon tona çıkarmayı ve yakıt kalitesini K5 standardına yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Akkenzhenov ayrıca 2026 için 96 milyon tonluk petrol üretim hedeflerini koruduklarını, 2027'de ise üretimi yaklaşık 99 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kazakistan'ın petrol üretimi 2026'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 düşüşle 69,4 milyon tona geriledi.

Kaynak: Xinhua
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