Kayseri'ye Yeni Öğretmenevi İçin 46 Milyon Lira Tahsis Edildi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas'ta bir binanın onarılıp öğretmenevi olarak kullanılması için 46 milyon 200 bin lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Ersoy, yazılı açıklamasında, kentteki öğretmenevinin yıkılmasının ardından daha önce ilgili Bakanlığa ilettikleri öğretmenevi talebinin neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmenevi olarak kullanılması için 46 milyon 200 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür eden Ersoy, "Kayseri'mizin nüfusu, eğitim camiasının büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alındığında şehrimize daha modern, kapsamlı ve kalıcı bir öğretmenevi kazandırılması yönündeki talebimiz devam edecektir. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.