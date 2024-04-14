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Kayseri Üniversitesi, İşgücü Piyasasının İhtiyaçlarını Karşılamayı Amaçlıyor

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), işgücü piyasasının ihtiyaçlarını takip ederek bünyesindeki bölümlerle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan "2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu" ile "İşgücü Piyasası Araştırması Kayseri İli 2023 Sonuç Raporu", üniversite tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda incelenerek, nitelikli insan kaynağının en yoğun ihtiyaç duyulduğu alanlar yakından takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite bünyesindeki 5 fakülte ve 12 meslek yüksekokulu ile işgücü piyasalarının ihtiyaçları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere ulaştırabilecek şekilde faaliyet sürdürdüklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'na ait kaynak teknolojisi, polimer teknolojisi, endüstri ürünleri tasarımı programlarının en yüksek oranda açık iş pozisyonu olan imalat sektöründe aranan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayacak şekilde hazırlandığını aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Yine sektörlere göre ikinci en yüksek açık iş oranına sahip konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet alanında aşçılık, turizm otelcilik alanlarında ara insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak programlarda da misyonumuza uygun eğitimler yürütülüyor. YÖK'ten kuruluş izinleri alınan Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İkram Hizmetleri Programı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci alımına yönelik çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak bu alandaki nitelikli işgücü açığını karşılama yönünde önemli roller üstlenilmesi amaçlanmaktadır. Yine geleceğin meslekleri sıralamasında bulunan bilgi ve iletişim sektörlerinde aranan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeki mevcut bölümler ile planlanan bölümler bu ihtiyaca cevap verebilecektir."

Karamustafa, ayrıca Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünün açılmasına ilişkin YÖK'ten gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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