Kayseri Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelinin evinde ise 2 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.