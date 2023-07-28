Kayseri Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelinin evinde ise 2 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kevenağıl Mahallesinde bir konteynerde 10 gram esrar ve bahçesinde 1 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.H'nin evinde ise 2 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel