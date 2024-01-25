Kayseri Sanayi Odası, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e katıldı.

Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 180'inin üzerinde Kayseri firması katıldı.

Büyüksimitci, Kayserili firmaların fuara damga vurduğunu ifade ederek, mobilya sektörünün istihdam, ihracat ve firma sayısı bakımından Kayseri'nin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini belirtti.

Kayseri olarak mobilya imalatında 600'ün üzerinde firma ve 28 bine yakın çalışanıyla Türkiye'de 1. sırada olduklarını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu firmalardan yaklaşık 400'ü fabrikasyon seri üretim yapabilen ve ihracata yönelik çalışan firmalardır. Çalışmak zorundayız, Türkiye üretmek zorunda. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak adına şehrimizde yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Valiliğimiz ve belediyelerimizle birlikte şehrimizin 4. OSB'si Erciyes OSB'mizi hayata geçiriyoruz. 4 milyar dolar civarında olan ihracatımızı daha da yukarılara çekmek adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi konumda olacağız. Şehrimizde mobilya sektörünü bu denli güçlü hale getiren, gece gündüz çalışarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum."