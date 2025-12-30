AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) haftalık olağan yönetim kurulu toplantına katıldı.

Kayseri Osb'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından genel durum, ekonomik gelişmeler ve sürdürülen projelere ilişkin sunum yapıldı.

Yalçın, toplantıya katılımlarından dolayı Ataş'a teşekkür etti.

Toplantının ardından günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.