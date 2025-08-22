Kayseri Jeotermal Sera Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi, 2025 yılı yatırım programına dahil edildi.

Kayseri Ticaret Borsasından (KTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, jeotermal enerji kaynaklarının tarımda etkin şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak proje, modern seracılığın gelişmesine katkı sunacak.

Proje kapsamında kurulacak seralar, yıl boyunca üretim yapılmasını sağlayarak hem ürün çeşitliliğini hem de üretim kapasitesini artıracak.

2025 yılı içerisinde altyapı ihalesinin yapılması planlanan projede, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından jeotermal kaynakların kullanımıyla modern tarım tekniklerinin uygulanacağı altyapı oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi'nin AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın destekleriyle 2025 yılı yatırım programına alındığını, bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Projenin Kayseri tarımının geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Bağlamış, desteklerinden dolayı Elitaş'a teşekkür etti.