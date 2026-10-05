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Kayseri İncesu'da arıcı Harun Koçak, 1200 kovandan yılda ortalama 15 ton bal üretiyor

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Kayseri'ye dönen 28 yaşındaki Harun Koçak, babasından devraldığı 70 kovanı 7 yılda 1200'e çıkardı. İncesu'da Erciyes Dağı eteklerindeki 4 noktada ürettiği süzme, petek, karakovan ve kütük ballarını Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor; yıllık ortalama 15 ton civarı bal üretiyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde babasından devraldığı 70 kovanı 7 yılda 1200'e çıkaran Harun Koçak, ürettiği balları ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'dan memleketi Kayseri'ye dönen 28 yaşındaki Koçak, babasının 70 kovanını devralarak arıcılığa başladı.

Koçak, 7 yılda kovan sayısını 1200'e çıkardı.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda 4 farklı noktaya kovanlarını koyan Koçak, çiçek, kekik ve gevenden elde ettiği süzme, petek, karakovan ve kütük balını ülkenin birçok yerine gönderiyor.

"Damızlık arıları Avustralya'dan getiriyoruz"

Harun Koçak, AA muhabirine, ilçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde arıcılık yapan 80 yaşındaki babasından 7 yıl önce mesleği devraldığını söyledi.

Koçak, arıcılığı severek yaptığını anlatarak, "Damızlık arıları Avustralya'dan getiriyoruz. Onlardan üretim yapıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi arıcılığın da bir zorluk aşaması var ama işi bilerek, severek, aşkla yaparsan hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. İşini severek yaptığında hiçbir zorluk yaşamıyorsun. 70 kovanımızı 100, 150, 200 diyerek, 7 yıl içinde 1200 kovana çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Koçak, "4 yerde arılığımız var. Yüzde 100 doğal bal üretiyoruz. Ballarımızı geven, kekik, çiçek balı olarak üretmekteyiz. Süzme, petek, karakovan, kütük balı şeklinde üretim yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında da müşterilerimiz var. İsteyenlere gönderip satıyoruz." diye konuştu.

"Verimli bir seneydi"

Devletten de destek aldığını belirten Koçak, Erciyes'in 4 farklı bölgesinde babasının da yardımıyla üretime devam ettiğini söyledi.

Bu bölgelerdeki balların aroma, lezzet, kıvam ve çiçek kalitesi olarak farklılık gösterdiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Ondan dolayı 4 yere koyuyoruz. Kimi yerde çiçek balı, kimi yerde kekik balı, kimi yerde geven balı ve en zirvede de karakovan balı üretimi yapıyoruz. Hamdolsun güzel, verimli bir seneydi. Ömrümde ilk defa böyle verimli bir sene gördüm çünkü yağış çok olduğu için çiçek florası fazla oldu. Çiçek fazla olunca da hem bal hem polen üretimi hem de arının kendi üremesi açısından verimli, güzel bir seneydi. Senelik ortalama 15 ton civarı bal üretimimiz oluyor."

Koçak, kış döneminde ise arıları Adana'daki portakal bahçelerine götürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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