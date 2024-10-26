Kayseri'de Yılın Ahisi Mükremin Akdemir'e Kaftan Giydirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yılın Ahisi seçilen makine ustası 80 yaşındaki Mükremin Akdemir'e kaftan giydirildi.

KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını anımsatarak, teröristlerin sanayi kuruluşlarını da hedef aldığını söyledi.

Terör örgütlerinin askerden, öğretmenden nefret ettiğini belirten Çiçek, "Sanayicimizden de o kadar nefret ediyorlar. Çünkü sanayicimiz para kazanmak için üretim yapmıyor, bu memlekete hizmet etmek için üretim yapıyor. TUSAŞ'ı patlatabilirler, ASELSAN gidebilir Allah korusun ama şunu bilsinler ki Kayseri'deki her sanayi aynı zamanda bir TUSAŞ, aynı zamanda bir ASELSAN. Bu ülkeyi yıkmak isteyenler önce sizleri hedef alıyor çünkü siz iş veriyorsunuz, vergi ödüyorsunuz çünkü sizde çalışanlar uyuşturucuya bulaşmıyor, kötü işlere bulaşmıyor. Sadece memleket için çalışıyor. O yüzden Allah Türk sanayisini korusun, güçlendirsin." diye konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de oda olarak sevgiyi, cömertliği, dürüstlüğü, dayanışma ve yardımlaşmayı sadece iş hayatında değil, tüm hayatında benimsemiş, dinine, vatanına, bayrağına sadık örnek kişiyi seçmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Akdemir'in duayen bir sanayici olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Mükremin ağabeyimizi oy birliğiyle yılın Ahisi seçtik. Kendisi çocuk yaşta başladığı meslek hayatında birçok başarıya imza atmış, 32 yıldır hizmet verdiği makine sektöründe ürettiği makinelerle ilklere öncülük etmiştir. Özel makineler üzerine yaptığı proje ve tasarımlarıyla yenilikçi çözümler geliştiren Mükremin ağabeyimiz hala Kayseri ve ülke sanayisine hizmet vererek yerli üretimin gelişmesine katkı vermektedir." dedi.

Akdemir ise gençlere teknolojiden faydalanarak üretime devam etmeleri önerisinde bulundu.

Törende Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek tarafından Akdemir'e kaftan giydirildi, Büyüksimitci ise plaket takdim etti.