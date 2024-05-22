Kayseri'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalarken Suçüstü Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan tarihi Hunat Cami'nin şadırvanında muslukları sökmeye çalışan D.T., cemaatin ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Merkez Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Cami şadırvanına gelen D.T. (20), muslukları sökmeye başladı. Durumu fark eden cemaatin ihbarı üzerine çevredeki polis ekipleri D.T'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.