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Kayserili şehit polisler anıldı

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Kayseri İl Emniyet Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri, şehit aileleri ile tek tek görüşerek sohbet etti. Aydın ve beraberindekiler; daha sonra şehit kabirlerine karanfil koydu.

Programa; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, askeri yetkililer, emniyet müdürlüğü personelleri, şehit aileleri ve yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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