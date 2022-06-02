Kayseri'de kullanılmayan el işi dantellerden yapılan ürünler sergilendi - Haberler

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı "Sandıktan Sanata" sergisi açıldı.

Öğretmenevindeki sergide, kullanılmayan el işi dantellerden yapılan şemsiye, pano, çanta, giysi, masa örtüsü ile atık kavanoz şişelerinden tasarlanan mumluklar, atık meşrubat şişelerinin eritilmesiyle elde edilen tasarımlar yer aldı.

Sergide, doğaya atılan atıkların toprakta kalma süreleri hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.

Açılışta konuşan Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesine destek vermek amacıyla sergiyi açtıklarını söyledi.

Sandıklarda saklı kalan ve sahiplerince artık kullanılmayan dantelleri gün yüzüne çıkararak yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini ifade eden Küçük, amaçlarının geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak olduğunu dile getirdi.

Sergi, 3 Haziran'a kadar gezilebilecek.