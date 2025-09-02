Kayseri'de Jeotermal Sera OSB Yatırımcılarına Açılıyor

Kayseri'de Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), yatırımcılarına kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin jeotermal kaynaklarını etkin şekilde kullanarak modern seracılık faaliyetlerini destekleyecek projede altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Açılan 3 sondaj kuyusunda 55, 60 ve 65 derece sıcaklıkta suya ulaşıldı. Bu kuyulardan elde edilen debi de 45, 70 ve 80 litre ölçüldü.

Ayrıca, 4. ve 5. sondaj lokasyonlarında da sıcak su sondaj çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bölgenin Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB otoyol bağlantı yolu da tamamlandı ve girişten itibaren ilk 300 metrelik kısımda yol ve banket çalışmaları sonlandırıldı.

Altyapı faaliyetleri kapsamında kazı, dolgu, tesviye, yağmur suyu, kanalizasyon hattı, Telekom hattı ve elektrik hattı çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.

Bu çalışmaların 2026 yılının temmuz ayında tamamlanması ve Sera OSB'nin tam teşekküllü yatırım merkezi haline gelmesi hedefleniyor.