Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yangın klima motorundan çıktı

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yangın klima motorundan çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı. Personelin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanı gören personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA