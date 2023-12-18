Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Kayseri'de 20 yaşındaki genç kız, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç kız kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fulya T'ye çarptı.
İhbar sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fulya T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.