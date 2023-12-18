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Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 12:13 Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Kayseri'de 20 yaşındaki genç kız, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç kız kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.