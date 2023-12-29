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Kayseri'de genç kadın mutfakta bıçakla yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan genç bir kadın, mutfakta dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de genç bir kadın, mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seğmen Sokak'taki müstakil evde yaşayan yabancı uyruklu İ.E.H. (19) mutfak dolabının üst kısmından tabak almaya çalışırken dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü.

Bu sırada tezgahtaki bıçak kadının karnına saplandı.

İ.E.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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