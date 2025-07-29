Kayseri'de Doğa Kampı Etkinliği Büyük İlgi Gördü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 'Doğa Seni Çağırıyor' kampı, ailelerin katılımıyla çeşitli etkinliklerle renklendi. 200 kişinin katıldığı kampta doğa yürüyüşleri, canlı müzik ve çocuk sineması gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Sarımsaklı Barajı'nda düzenlen doğa kampı, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi etkinlikleri çerçevesinde Spor AŞ'nin "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla 26-27 Temmuz'da gerçekleştirilen doğa kampına çocuklarıyla katılan aileler sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi farklı etkinliklerle doğanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve yaz mevsiminde devam eden doğa kampının ikincisine 200 kişi katıldı.

Kampta doğa yürüyüşü, canlı müzik ve çocuk sineması gibi eğlenceli spor aktivitelerinin yanında çocuklara çadır kurulumu eğitimi de verildi.

Öte yandan, farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfinin doyasıya çıkarılacağı doğa serüveni, 2-3 Ağustos'ta Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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