Kayseri'de Bina Yönetim Şirketlerinin Havuz Sistemiyle Kamuya Zarar Verdiği İddiası

KAYSERİ Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun, kentte faaliyet gösteren bazı bina yönetim şirketlerinin havuz sistemi ile kamuya zarara uğrattığını söyleyerek, " Kayseri'de bina aidatlarının toplandığı havuz sistemi var. Bu havuz sistemlerini, bina yönetim şirketleri kendi hesaplarında topluyor. Kötü amaçlı kullanıldığı için bazı şirketler sebepsiz zenginleşme yoluna gidiyorlar" diye konuştu.

Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun, kentte faaliyet gösteren bazı bina yönetim şirketlerinin 'havuz sistemi' ile bina aidatlarını, bina şirket hesaplarında topladığını ve kamunun zarara uğratıldığını söyledi. Duygun, kentte yaptıkları anket çalışmasında il genelindeki bina şirketlerinin apartman aidatı ve demirbaş amaçlı istenen paraları şirket hesaplarında topladıklarını tespit ettiklerini söyledi. Kentte bina yönetim şirketleriyle ilgili saha çalışması yaptıklarını belirten Duygun, " Kayseri'deki 16 ilçe ve kent merkezinde dernek olarak anket çalışması yapıyoruz. Buradaki amacımız, bina yöneticilerimizi bilgilendirmek, bina yönetim şirketlerimizin bina ve sitelerimize verdiği hizmetler hakkında bilgi paylaşımı yapmak. Kayseri'de bina aidatlarının toplandığı havuz sistemi var. Bu havuz sistemlerini bina yönetim şirketi kendi hesaplarında topluyor. Bu doğru değil. Türkiye genelinde 80 il bu sistemde çalışmıyor. Kayseri'de bu sistemde çalışılıyor. Bina yönetim şirketleri profesyonel hizmet vermeye kalktığında kendi IBAN numaralarını veriyor. Aidat, yakıt, demirbaş, kira gibi gelirleri kendi hesaplarında topluyor. Biz dernek olarak bu uygulamanın yanlış olduğunu vurguluyoruz. Bunun önüne geçmek için de çalışma yapıyoruz" dedi.

'ŞİRKETLER SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME YOLUNA GİDİYOR'

Binalar için toplanan paralarda yöneticilerin ve yönetim şirketlerinin hesap üzerinde yetkisi olduğunu da kaydeden Duygun, "Bütün site ve bina yöneticilerinin bina hesaplarını bankalarda açtıkları hesap üzerinde toplamaları gerekiyor. Kat mülkiyet kanunun 35'inci maddesi binaların ve sitelerin aidatlarının bina adına banka hesabında toplanılmasını söyler. Yönetici ve profesyonel yönetim şirketi hesap üzerinde yetkili olabilirler. Kayseri'de bu uygulama yanlış bir şekilde devam ediyor. Kötü amaçlı kullanıldığı için bazı şirketler sebepsiz zenginleşme yoluna gidiyorlar. Ben de şirket sahibiyim ama bu şekilde para toplanılmasına karşıyım. Ben kimsenin parasını kullanmak istemiyorum. Şirketler bu yoldan sebepsiz şekilde zenginleşmesin. Vatandaşlarımız bu konuda bize ulaşabilirler, biz destek olacağız" diye konuştu.

'ARSA, TARLA ALIP SATANLAR VAR'

Kamunun 'havuz sistemi' ile zarara uğratıldığını da öne süren Duygun, "Şirket sahipleri sebepsiz zenginleştiği için devletimiz de zarara sokuluyor. Fatura kesilmediği için devletin de zararı oluyor. Bugün her bir binadan 10'ar bin TL tutacak olsak, çok büyük bir ücret ortaya çıkıyor. Bu para bizim paramız değil. Şirket sahipleri kendi paraları gibi kullanıyor. Maliye fatura talep edince 'Bu para bizim değil' diyorlar. Kayseri'de gerçekten bu konuda çok büyük bir yanlışlık var. Çünkü, ben dahil Kayseri'deki birçok bina yönetim şirketinde para girdisi çok fazla. Kayseri'de apartman paraları ile tarla, arsa veya araba alıp satan şirketler olduğunu biliyoruz. Bunu dernek başkanı olarak dile getirmek istiyoruz. Bununla ilgili de bütün bina yöneticilerimizi toplayıp bir çalıştay yapacağız ve bu yanlış uygulamadan dönülmesi için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Duygun, vatandaşlardan talep gelmesi durumunda da dernek olarak binalara yönetici atayabildiklerini de dile getirdi.