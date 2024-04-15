Kayseri'de Asayiş Uygulamalarında 76 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri polisin son bir haftadaki asayiş uygulamalarında aralarında hükümlülerinde bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 7-14 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ele geçirilen 2 çalıntı araç ve 350 bin lira değerindeki malzeme sahiplerine teslim edildi.

İki iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheliye adli işlem yapılan uygulamalarda, kumar oynadığı tespit edilen 9 şüpheliye de toplam 57 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 76 şüpheli yakalandı, 26'sı tutuklandı.