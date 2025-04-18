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Kayseri'de 670 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 670 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri-Malatya kara yolunda gerçekleştirilen jandarma uygulamasında, 2 tırda yapılan aramada 670 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de gümrük kaçağı 670 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulamada kimlik sorgusu için 2 tırı durdurdu.

Araçlarda, çay ve tütün tespit köpeği desteği ile yapılan aramada, çeşitli bölgelere gizlenmiş gümrük kaçağı 670 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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