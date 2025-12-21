Pınarbaşı'na 45 milyon liralık içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde altyapı revizyon çalışmaları kapsamında 45 milyon lira maliyetle toplam uzunluğu 12 bin 290 metre olan içme suyu hattı yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Kızılhan ve Kılıçkışla mahalleleri ile İğdeli mezrasında yürütülen çalışma kapsamında, içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme yapıldı.

Çalışmada toplam uzunluğu 12 bin 290 metrelik yeni hat imalatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmanın bölge için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla kentimiz genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç önceliğine göre belirlediğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Böylelikle hem şehrimizin hem de insanımızın geleceğine dokunuşlar yapıyoruz. Çok şükür her geçen gün tempomuzu arttırıyoruz. Pınarbaşı ilçemizde kısa bir süre önce başlanılmasına rağmen 45 milyon lira maliyet ile hızlı bir çalışma yapıldı. Tamamlanan bu çalışma, hem su kalitesini arttıracak hem de bölgedeki su temin kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımdır. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına Kayseri'mizin tamamında hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."