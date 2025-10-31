Haberler

Kayseri'de 213 Milyon Liralık Yol Yatırımı İncelemesi

Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de 213 milyon liralık yol yatırımını inceledi. Kızık ve Yüreğil mahalleleri ile 15 mahallede ulaşım konforunu artıracak projeler hakkında bilgi verildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızık ve Yüreğil mahalleleri ile bölgedeki 15 mahallede ulaşım konforunu arttıracak 213 milyon liralık yol yatırımını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Çiçek ve Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı Kızık ve Yüreğil mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Kızık ve Yüreğil mahalleleri arasında devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen protokol üyeleri, ekibe kolaylıklar diledi.

Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Akar, hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çiçek ise otoban konforundaki yolu çok beğendiğini belirtti.

Büyükkılıç da yol yapmanın yeterli olmadığını, gönüllere sevgi yolları döşemenin önemli olduğun ifade etti.

Bölgede yıllar önce köy köy gezdiklerini dile getiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise yatırımları görünce gurur duyduklarını kaydetti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da altyapısıyla sıcak asfalt olarak imalatını tamamladıkları yol çalışmasında şu ana kadar 46 bin 200 ton asfalt kullanıldığını ve yatırım maliyetinin 103 milyon 950 bin lira olduğunu aktardı.

Eğim Mahallesi'nden Amarat Mahallesi'ne bağlanan 11 kilometrelik yolda ise sathi kaplama yaptıklarını ve daha sonraki süreçte yolu sıcak asfaltla tamamlayacaklarını anlatan Harmancı, "Bu çalışma için de 55 milyon lira harcama yaptık. Felahiye, Özvatan ilçelerinin yanı sıra bölgedeki 15 kadar mahalleye ulaşımı sağlayan Kızık rampası olarak bilinen yolda da genişletme, eğimleri azaltma gibi çalışmalar yaparak 6 kilometrelik yol kesimi için 50 milyon lira yatırımla 9 bin 200 ton asfalt planlaması yaptık. Bölgede 55 bin 400 ton sıcak asfalt ve sathi kaplama toplam 213 milyon 950 bin liralık yatırımımız var." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da yapılan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
