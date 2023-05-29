Kayseri'de 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.O. yönetimindeki 38 BB 270 plakalı otomobil ile Ü.A. idaresindeki 20 YU 951 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 BB 270 plakalı otomobilde bulunan 6 kişi ile Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 7 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı. Kazada hasar gören 2 otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.