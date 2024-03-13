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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Son 5 Yılda 193 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda raylı sistem ile 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verdi. Yeni tramvay hatları ve araçlarla kentin ulaşımı kolaylaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda raylı sistem ile 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 kilometreye ulaşan yeni tramvay hatları ve 80 tramvay aracı, kentin doğusundan batısına uzanan kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Beş yıl içerisinde 12 kilometre yeni hatla 4 hattın toplam uzunluğu 46 kilometreye, 2019'da 69 olan araç sayısı 2024'te 80'e ulaştı.

Raylı sistemle 2019'da 46 milyon 663 bin 910, 2020'de 23 milyon 544 bin 145, 2021'de 27 milyon 318 bin 192, 2022'de 45 milyon 285 bin 292, 2023'te 50 milyon 634 bin 2 olmak üzere 5 yılda toplam 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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