Haberler

Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi olan 2 bin 697 aileye maddi destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede okuyan öğrencilere destek amacıyla 2 bin 697 aileye toplam 20 milyon 227 bin 500 lira yardımda bulundu. Destek ödemeleri, dar gelirli ailelerin hesaplarına yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Projesi" kapsamında 2 bin 697 aileye toplam 20 milyon 227 bin 500 lira destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri üniversitede okuyan öğrencilerin ailelerinin hesaplarına yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerin devlet ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için yürütülen projede, 2 bin 697 aileye 7 bin 500'er lira destek ödemesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediye olarak daima öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Proje ile hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Proje'mizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri, ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2 bin 697 aileye 20 milyon 227 bin 500 lira destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Yerde buldu, içinden çil çil altın çıkınca polise koştu

Yerde buldu, polise koştu! İçinden çıkanlar dudak uçuklattı