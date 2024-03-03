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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 55 kadını Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK kursiyerlerinden 55 kadını Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü. Kadınlar, teleferikle Erciyes Dağı'na çıkarak kayak yapma fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 55 kadını daha önce görme fırsatı buladıkları Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 55 kadın kursiyer, Erciyes'e geziye götürüldü.

Gezi esnasında teleferiğe binen ve kayak yapan kadınlar, Erciyes'in tadını doyasıya çıkardı.

Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi sonrası kadınlar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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