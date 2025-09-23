Kaymakam Kavanoz, Ahilik Haftası'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti

Giresun'un Espiye ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz, "Ahilik Haftası" dolayısıyla Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Kaymakam Kavanoz, Oda Başkanı Salih Yanık ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti, istekleri ile taleplerini dinledi.

Yönetim kurulu üyelerinin haftasını kutlayan Kavanoz, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Kavanoz, Ahiliğin birlik, beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu da söyledi.