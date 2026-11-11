Kavcıoğlu, BDDK ile fon soruşturması arasında bağ olmadığını savundu

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturmasında üç BDDK yöneticisinin tutuklanmasına ilişkin, "BDDK, Türkiye'nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım'da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey" dedi.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturmasında üç BDDK bürokratın tutuklanması ve süreçte BDDK'nın ihmali olduğu iddialarına ilişkin Sözcü gazetesine konuştu. Kavcıoğlu, Pusula Holding'in İktisat Katılım Bankası kurmasına neden izin verildiği sorusu üzerine, "O işlem üç aşamalı: Kuruluş ve faaliyet izni ile faaliyete başlama. Bütün işlemler bittikten sonra banka bize gelir. İktisat Katılım Bankası'nda bu aşamaya kadar sorun yok. 3 Ağustos'ta faaliyete başlamasını durdurduk. Fonlardan çıkış başlamış, 'Sonunu görelim, ne yaparsa yapsın' diye bekledik. Faaliyet izni vermedik" yanıtını verdi.

Kavcıoğlu, soru üzerine kendisine Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile ilgili bir duyum ya da yazı gelmediğini, Turhan'ın Katılımevim ve Birevim'in sahibi olduğunu, banka olmasını engelleyecek bir durumun bulunmadığını belirtti. 2024'ün sonunda banka izni verildiğini, onayı ise SPK'nın verdiğini belirten Kavcıoğlu, Tera CEO'su Emre Tezmen ve Turhan'ı BDDK Başkanı olduktan sonra tanıdığını kaydetti.

"BUNLARLA GÖRÜŞMEM ÜÇ, BİLEMEDİN DÖRT"

Kavcıoğlu, "Benim 3,5 senede bunlarla görüşmem üç, bilemedin dört. Ben, Tera'ınn sermaye artırımına izin vermemişim 2026 yılında. Yurt dışında bankaya izin vermemişim. 9 Eylül'e kadar Tera'yla görüşmem yok. Pusula, sıkıntıya girmiş. İki katılım şirketi var. 'Sıkıntı var, görüşmüyorum' demem doğru olur mu? Devirden önce görüşmemiz yok. Pusula ödeyemiyor, temerrüde düşer mi, düşmez mi... Bakanla görüştük, 'Pusula Tera'ya devroldu' haberi geldi. İki portföy şirketinin birleşebilmesi ve Katılımevim halka açık olduğu için SPK'nın onayı gerekiyor. Dedim ki SPK ile konuşun. SPK Başkanı Mahmut Sütcü aradı, 'Onay vereceğiz' dedi. Bakanla görüşmüşler, o zaman randevu verdim" ifadesini kullandı.

9 Eylül'de Tezmen ile görüşmesi sorulan Kavcıoğlu, "Dedim ki, 'SPK onaylayacak birleşmenizi. Onayladıktan sonra bize başvurursunuz. Süreci başlatırız.' Sonra Tezmen ve Turhan beraber geldi. İkisi geldiğinde birleşme artık suya düşmüştü. Pusula sıkıntıdaydı. Tera zorlanmaya başlamıştı. Katılımevim olduğu için ben görüşüyorum çünkü 500 bin kişi var. Sıkıntı olmaması için o süreci nasıl yönetiriz diye görüştüm" karşılığını verdi.

"ALTINDA BİR ŞEY ARAMAK HAKSIZLIK"

Kavcıoğlu, Takasbank'tan 35 milyar TL kredi karşılığında Tezmen'den 20 milyar istediği iddiasının sorulması üzerine, "Bankadan 35 milyarlık mektup alacaksın, Takasbank'a vereceksin. Tera'ya o durumda 35 milyarı kim verir ya? 35 milyar kredi için 20 milyar rüşveti kim verir ya? Akıl ya" dedi.

Adil Yatırım Bankası yöneticisi Ali Emre Ballı'nın intiharından bir gün önce kendisini ziyaret ettiğinin belirtilmesi üzerine Kavcıoğlu, "Tahvil ödemesi vardı. 'Biri hazır' dedi" diye konuştu. Kavcıoğlu, Bayburt'taki çağrı merkezi yatırımıyla ilgili soruyu yanıtlarken, "BDDK'nın yılık 30 kişiye yakın çağrı merkezi ihalesi oluyor. Benden önceki başkan Erzurumlu olduğu için Erzurum'da açmış. Ben Bayburt'a götürdüm. Ballı'nın Sivas'ta çağrı merkezi varmış. Adamın işi bu. 'Bayburt'ta da yapayım' dedi. Ekim ayında eleman alımına başlanacaktı, nasip değilmiş. Altında bir şey aramak haksızlık" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, "BDDK, Türkiye'nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım'da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey" dedi.

Kaynak: ANKA