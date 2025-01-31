Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Savcılığın yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Kavak Kent Konseyi Sorunları ve Çözüm Önerilerini Görüştü

Kavak Kent Konseyi Sorunları ve Çözüm Önerilerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavak Kent Konseyi toplantısında, konsey üyeleri tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerilerini paylaştı. Kadın, engelli, gençlik ve çocuk meclisleri oluşturuldu.

Kavak Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Başkanı İsmail Ayaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konsey üyelerinin ilçede tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak verimli bir istişare ortamı oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda kadın meclisi, engelli meclisi, gençlik meclisi ve çocuk meclisi olmak üzere dört meclis ve ilgili çalışma grupları oluşturulduğunu anlatan Ayaz, "Kent konseyi, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecek. Toplantının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya Kaymakam Taha Genç de katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
img

Maç biter bitmez yanına koştular
img

Önce eşine şimdi kendisine muhtarlıktan el çektirildi
img

Tüm Türkiye buz kesecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

Siverek'te meydan savaşı! İki aile birbirine girdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.