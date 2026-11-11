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Katılımcılar Antalya'da COP31'de Çin'in yeşil kalkınma raporunu inceledi

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Katılımcılar, Antalya'da COP31 kapsamında yayımlanan Çin'in yeşil kalkınmasına ilişkin düşünce kuruluşu raporunun İngilizce versiyonunu inceledi. Rapor salı günü yayımlandı ve uluslararası toplumu Çin'in yeşil kalkınma vizyonu hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

ANTALYA, 11 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yayımlanan Çin'in yeşil kalkınmasına ilişkin düşünce kuruluşu raporunun İngilizce versiyonunu inceleyen katılımcılar, 10 Kasım 2026.

"Paha Biçilmez Değerler Olarak Berrak Sular ve Yemyeşil Dağlar: Çin'in Yeşil Kalkınma Yolu" başlıklı rapor salı günü yayımlandı.

Rapor, Çin'in yeşil kalkınma vizyonu ile bu vizyonun tatbiki uygulaması ve küresel önemi hakkında uluslararası toplumu kapsamlı biçimde bilgilendirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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