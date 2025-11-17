Katar, Libya Siyasi Sürecine Destek Veriyor

Katar, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya'da siyasi sürecin yeniden işletilmesine yönelik ortaya koyduğu yeni yol haritasının finansörü oldu.

UNSMIL'dan yapılan yazılı açıklamada, BM himayesindeki "Libya'da Siyasi Diyaloğu Destekleme ve Sivil Katılımı Artırma Projesini" Katar'ın finanse etmesine yönelik anlaşmayı, Katar'ın Trablus Büyükelçisi Dr. Halid ed-Dusari ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Libya Temsilcisi Dr. Sophie Kimkhadze'nin imzaladığı belirtildi.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Katar tarafından karşılanacak finansmanın UNSMIL himayesinde, Tetteh'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yol haritasının uygulanmasına yönelik çabaların güçlendirilmesine katkıda bulunacağı aktarıldı.

Katar'ın finanse edeceği faaliyetler hakkında ise ayrıntı verilmedi.

Ağustos ayında Tetteh, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Libya krizini çözmek için "yeni yol haritası" açıklamıştı.

UNSMIL'in belirlediği yol haritasında, kapsamlı diyalogların yapılması ve Libya'da seçimlerinin en fazla 18 ay içinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.