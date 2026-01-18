Haberler

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve özellikle ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve sağlık alanında işbirliği imkanları ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkent Doha'daki Emirlik Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, özellikle ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve sağlık alanlarındaki işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Taraflar bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile uluslararası barışın desteklenmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.

Resmi görüşmelerin ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile Kanada Başbakanı Carney, ikili bir görüşme gerçekleştirerek karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuları ele aldı.

Şeyh Temim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kanada Başbakanı Mark Carney ile ticaret ve ekonomi düzeyinde işbirliğimizi geliştirmenin yollarını görüştüm. Bu görüşmede, hayati alanlarda stratejik ortaklığımızı güçlendirecek şekilde karşılıklı yatırım fırsatlarını genişletmeye yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ve iki ülkenin bu konudaki çabalarını gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı