Haberler

Katar Emiri Al Sani, Almanya Başbakanı Merz ile Doha'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi ve enerji konularında iş birliği gibi konuların ele alındığı bir resmi görüşme yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Katar'ın başkenti Doha'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik adımlar görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ve ekonomi, yatırım, ticaret, enerji ve askeri iş birliği başta olmak üzere ortaklık alanların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili katıldı.

Katar Emiri ile Merz ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirerek, bölgesel ve küresel düzeydeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Merz, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'dan, Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Merz'in körfez turu kapsamında Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları