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Katar Emiri, bölgesel gelişmelere rağmen enerji kapasitesini artıracağını söyledi

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Katar Emiri, bölgesel gelişmelere rağmen enerji kapasitesini artıracağını söyledi
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Katar Emiri Al Sani, bölgesel gelişmelere rağmen enerji kapasitesini artırmayı sürdüreceklerini söyledi. Al Sani, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Ras Laffan'daki zararın ihracatı sekteye uğrattığını, Kuzey Sahası'nın takvime uygun ilerlediğini belirtti.

DOHA, 14 Ekim (Xinhua) -- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgesel gelişmelere rağmen ülkenin enerji kapasitesini artırma çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Al Sani salı günü Şura Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ve Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin çatışmalarda doğrudan zarar görmesinin Katar'ın ihracatını büyük ölçüde sekteye uğrattığını belirtti.

Ekonomik etkinin enerji sektöründe yoğunlaştığını kaydeden Al Sani, hidrokarbon dışındaki sektörlerin ise büyümeye devam ederek ülkenin gerçek gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu ifade etti.

Al Sani, Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgaz üretim kapasitesini artırma taahhütlerini yineleyerek, Kuzey Sahası'ndaki doğalgaz projesinin takvime uygun ilerlediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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