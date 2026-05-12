Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD/İsrail ve İran arasında savaşın yeniden başlamamasının garanti altına alınmasının bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ve çözüm için tek yolun diplomasiden geçtiğini söyledi.

Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Katar Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Gazze'de devam eden ateşkes sürecine rağmen İsrail'in ihlalleri ile Türkiye ve Katar'ın bölgesel diplomasi çabalarını değerlendirdi.

Al Sani, "Savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almak bizim (bölge ülkeleri) sorumluluğumuz, bunun için tek çözüm yolu da diplomasi." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Körfez ülkelerine baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini belirten Al Sani, bölgede gerilimin azaltılması için diplomasinin tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

"Hürmüz'de yaşanan kriz tüm dünyayı etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer ne yazık ki bir silah olarak kullanılıyor." ifadesini kullanan Al Sani, mevcut durumun gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığını söyledi.

Katar Başbakanı, ABD'ye yaptığı son ziyaretin ağırlıklı olarak Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerine destek vermeye odaklandığını, Pakistan'ın arabulucu rolünü desteklediklerini ve bu girişimin bölge ve dünya için çok önemli ve belirleyici olduğunu ifade etti.

Katar'ın krizlerin barışçıl yollar ile çözümünü hedefleyen tüm girişimlere tam destek verdiğinin altını çizen Al Sani, Katar ve Türkiye'nin Pakistan'ın diplomatik girişimlerini desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye ve Katar olarak savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu

Al Sani, savaşın Körfez ülkeleri üzerindeki ekonomik etkilerini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüklerini belirterek, bölgenin kardeş ve dost ülkelerle istişareyi gerektiren hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Al Sani, İsrail'in ateşkese rağmen sivillere yönelik bombardımanının ve zorla yerinden etme politikalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen ihlallerine devam ediyor. Bu kabul edilemez." dedi.

İsrail'in anlaşmalara uymadığını ve insani yardımların Gazze'ye girişine izin vermediğini söyleyen Al Sani, Türkiye ile bu konularda ortak görüş paylaştıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesinde Lübnan'daki ateşkes ihlallerinin de gündeme geldiğini aktaran Al Sani, İsrail'in yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının ve Lübnan halkına yönelik tehditlerinin ele alındığını söyledi.

Al Sani ayrıca Doha ile Ankara arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü ve iki ülkenin tüm alanlarda ortak koordinasyonu sürdüreceğini ifade etti.

(Bitti)