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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobil ile araçta bulunan M.G, Y.K. ve S.Ş'nin üzerinde yapılan aramada 36,28 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapları ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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