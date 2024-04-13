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Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da bir kişinin otomobilinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarındaki araçta Ümit Yılmaz'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında 13 Nisan'da park halindeki aracının içinde silahla vurulmuş halde bulunan Ümit Yılmaz kaldırıldığı hastanesinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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