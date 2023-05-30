Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Sele Sebep Oldu, Köy Yolu ve Köprü Yıkıldı

Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Sele Sebep Oldu, Köy Yolu ve Köprü Yıkıldı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bir köprü yıkılırken ve bir köy yolu da çöktü. Köprü ve yolun yıkılması sebebiyle mahallelere ulaşım kapandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bir köprü yıkılırken ve bir köy yolu da çöktü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan dolu ve kuvvetli sağanak yağışın ardından, Akçakese köyü grup yolunda hasar meydana geldi. Akçakese Köyü Karapınar Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprü yıkılırken, Masatlar köyü Çilpici Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol ise çöktü. Köprü ve yolun yıkılması sebebiyle mahallelere ulaşım kapandı.

Yıkılan köprü ve yolda incelemelerde bulunan Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, sel suları sebebiyle zarar gören köprünün ve yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Akçakese Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title