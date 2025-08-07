Kastamonu'da Köyümde Yaşamak Projesi İçin Yeni Protokol İmzalandı

Kastamonu'da Köyümde Yaşamak Projesi İçin Yeni Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresi ve kredi tutarı artırıldı. Proje, küçükbaş hayvancılığı destekleyip yerel kalkınmayı hedefliyor.

Kastamonu'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" proje süresinin ve kredi tutarının artırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Ziraat Bankası Zonguldak Bölge Başkanı Arif Baştuğ, Kastamonu Ziraat Bankası Şube Müdürü Metin Özcivelek ve Kastamonu Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz'ın katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliği arasında imzalanan protokol ile azami kredi kullanım tutarı 600 bin TL'den 1 milyon 200 bin TL'ye çıkarıldı.

Proje süresi ise 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması ve yerel küçükbaş hayvan ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.