Kastamonu'da Gıda Denetimlerinde 11 Milyon Lira Ceza Kesildi

Kastamonu Valiliği, 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 90 işletmeye idari yaptırım uygulandığını ve toplam 11 milyon 644 bin 539 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 2025 yılının ilk 9 ayında 5 bin 598 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Alo 174 hattına gelen 208 şikayetin değerlendirilerek gıdalardan alınan 253 numunenin analiz edildiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar neticesinde 90 işletmeye idari yaptırım ve 11 milyon 644 bin 539 lira ceza uygulandığı ve 6 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Tüketicilerin korunmasına yönelik kontrollerin sürdürüleceği kaydedildi.