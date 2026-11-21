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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Uluay, "250 ile 400 arasında fabrikanın kurulacağı bir organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. İki yıldır bununla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Sanayi Bakanlığını, Tarım Bakanlığını neredeyse mesken tuttuk." dedi.

AK Parti olarak yaptıkları çalışmalara değinen Uluay, "Geneliyle, yereliyle, uluslararası alanla ilgili hangi konu olursa olsun AK Parti olarak sürekli başımız diktir. Hiçbir konuda başımızı önümüze eğecek en ufak bir ihmalimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da partilerinin 74 bin 800 üyeye ulaştığını belirterek, teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kastamonu'ya son 24 yılda ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve sanayi alanlarında yatırımlar kazandırıldığını ifade eden Sevgilioğlu, "Bizim siyaset anlayışımızda makam değil millet, polemik değil hizmet, bahane değil eser vardır. Bizim referansımız söz değil, eserdir." diye konuştu.

Kaynak: AA