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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Ceylan, özel olarak eklenen 'Özgür Suriye' kategorisinde de bir fotoğrafa oy verdi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ceylan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Ceylan, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" karelerini oyladı.

Ceylan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Ceylan, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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