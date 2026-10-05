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KASK, memur maaşları için refah payı ve 2027 zamlarının yeniden müzakeresini istedi

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KASK, memur maaşları için refah payı ve 2027 zamlarının yeniden müzakeresini istedi
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KASK, enflasyon verilerine ilişkin açıklamasında kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmesini ve memur ile memur emeklilerine refah payı verilmesini istedi. Sendika ayrıca 2027 için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranlarının yeniden müzakere edilmesini talep etti.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KASK) enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmeli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmeli, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranları yeniden müzakere edilmelidir" denildi.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun (KASK), sosyal medya hesabından "Memur maaşları hayat pahalılığı karşısında eriyor: Alım gücünü koruyacak düzenleme şart!" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan enflasyon verileri farklılık gösterse de kamu çalışanlarının yaşadığı gerçek değişmiyor. Kira, gıda, enerji, ulaşım ve temel ihtiyaçlardaki artışlar memur maaşlarının alım gücünü her geçen ay daha fazla eritiyor. Eylül verisiyle birlikte Temmuz–Aralık 2026 dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkının üç aylık verisi de belli oldu. Ancak bir kez daha altını çiziyoruz: Enflasyon farkı zam değildir; geçmişte kaybedilen alım gücünün gecikmeli telafisidir. 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 + yüzde 4 toplu sözleşme zam oranları ise mevcut ekonomik koşullar karşısında daha uygulanmadan yetersiz kalmıştır. KASK olarak çağrımız nettir: Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmeli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmeli, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranları yeniden müzakere edilmelidir."

Kaynak: ANKA
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