KASK, memur maaşları için refah payı ve 2027 zamlarının yeniden müzakeresini istedi

KASK, memur maaşları için refah payı ve 2027 zamlarının yeniden müzakeresini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KASK, enflasyon verilerine ilişkin açıklamasında kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmesini ve memur ile memur emeklilerine refah payı verilmesini istedi. Sendika ayrıca 2027 için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranlarının yeniden müzakere edilmesini talep etti.
(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KASK) enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmeli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmeli, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranları yeniden müzakere edilmelidir" denildi.
Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun (KASK), sosyal medya hesabından "Memur maaşları hayat pahalılığı karşısında eriyor: Alım gücünü koruyacak düzenleme şart!" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: