Kasapoğlu: "Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol imza töreni için bir araya geldi.(3)