Kasapoğlu: "Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol imza töreni için bir araya geldi.(3)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel